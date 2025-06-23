ua en ru
Пн, 23 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Келлог о встрече с Лукашенко: обсудили войну в Украине и мирные усилия Трампа

Минск, Понедельник 23 июня 2025 17:39
UA EN RU
Келлог о встрече с Лукашенко: обсудили войну в Украине и мирные усилия Трампа Фото: спецпредставитель президента США Кит Келлог встретился с белорусским диктатором Александром Лукашенко (x.com/generalkellogg)
Автор: Иван Носальский

Спецпосланник президента США Кит Келлог обсудил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко войну России против Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом сам Келлог написал в соцсети X.

Келлог напомнил, что американская делегация встретилась с Лукашенко и его командой в Минске.

В частности, заместитель спецпредставителя Джон Коул провел обсуждения по двусторонним отношениям между США и Беларусью. В результате диалога удалось договориться об освобождении 14 политических заключенных из шести стран, включая Японию и Польшу.

"Я обсудил войну между Россией и Украиной и то, как президент Дональд Трамп прилагает все усилия, чтобы остановить войну и положить конец убийствам. Президент Трамп продолжает укреплять мир силой", - добавил спецпредставитель.

Визит Келлога в Беларусь

Напомним, 21 июня спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог посетил Беларусь и встретился с диктатором Александром Лукашенко.

Позже The New York Times со ссылкой на собственные источники написало, что на встрече Келлог хотел заручиться поддержкой мирного соглашения между Украиной и Россией со стороны Лукашенко.

Издание уточнило, что Келлог в ходе визита не стремился оторвать Беларусь от Москвы.

Также в ходе переговоров стороны обсуждали отношения Беларуси с Россией и Китаем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Российская Федерация Беларусь Дональд Трамп Кит Келлог Война в Украине
Новости
РФ, Иран и КНДР - это коалиция убийц: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины
РФ, Иран и КНДР - это коалиция убийц: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины
Аналитика
Армия должников: как Россия скупает "добровольцев" для войны в Украине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Армия должников: как Россия скупает "добровольцев" для войны в Украине