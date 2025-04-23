Келлог после переговоров с Ермаком: пора двигаться вперед по плану Трампа

Переговоры в Лондоне

Напомним, в Лондоне сегодня, 23 апреля, состоялись переговоры по завершению войны России против Украины. В диалоге участвовали украинские, французские, британские, немецкие и американские чиновники.

Изначально США должны были представлять госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Но вчера, 22 апреля, стало известно, что они отказались ехать в Лондон. Поэтому от США был только спецпосланник Кит Келлог.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак уже рассказал о том, как прошла встреча с Келлогом.

Ермак подчеркнул, что Украина при любых обстоятельствах будет отстаивать свою позицию по завершению войны.

Также во встрече со стороны Украины участвовали глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

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