Келлог після переговорів з Єрмаком: час рухатися вперед за планом Трампа

Переговори в Лондоні

Нагадаємо, у Лондоні сьогодні, 23 квітня, відбулися переговори щодо завершення війни Росії проти України. У діалозі брали участь українські, французькі, британські, німецькі та американські чиновники.

Спочатку США мали представляти держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник із Близького Сходу Стів Віткофф. Але вчора, 22 квітня, стало відомо, що вони відмовилися їхати до Лондона. Тому від США був тільки спецпосланець Кіт Келлог.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак уже розповів про те, як пройшла зустріч із Келлогом.

Єрмак наголосив, що Україна за будь-яких обставин відстоюватиме свою позицію щодо завершення війни.

Також у зустрічі з боку України брали участь глава МЗС Андрій Сибіга і міністр оборони Рустем Умєров.

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