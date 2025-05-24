Келлог назвал обмен пленными "самым позитивным результатом" переговоров в Стамбуле

Большой обмен пленными между Украиной и Россией является "самым положительным результатом" переговоров в Стамбуле. Но нужно прекращение огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпредставителя президента США Кита Келлога в X (Twitter).

"Самый положительный результат технических переговоров между Украиной и Россией, состоявшихся на прошлой неделе в Стамбуле: запланировано возвращение по 1000 военнопленных с каждой стороны", - написал спецпредставитель президента США Кит Келлог.

Спецпосланник Дональда Трампа поблагодарил министра обороны Рустема Умерова за весомый вклад в достижение этого.

Он добавил, что нужно перемирие и прекращение убийств.