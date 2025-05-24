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Келлог назвал обмен пленными "самым позитивным результатом" переговоров в Стамбуле

Вашингтон, Суббота 24 мая 2025 12:45
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Келлог назвал обмен пленными "самым позитивным результатом" переговоров в Стамбуле Фото: спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Большой обмен пленными между Украиной и Россией является "самым положительным результатом" переговоров в Стамбуле. Но нужно прекращение огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпредставителя президента США Кита Келлога в X (Twitter).

"Самый положительный результат технических переговоров между Украиной и Россией, состоявшихся на прошлой неделе в Стамбуле: запланировано возвращение по 1000 военнопленных с каждой стороны", - написал спецпредставитель президента США Кит Келлог.

Спецпосланник Дональда Трампа поблагодарил министра обороны Рустема Умерова за весомый вклад в достижение этого.

Он добавил, что нужно перемирие и прекращение убийств.

Большой обмен пленными

Украина и Россия провели первый этап масштабного обмена пленными в рамках формата "1000 на 1000". В Украину вернулись 390 пленных - 270 военных и 120 гражданских.

Это лишь первая часть договоренностей. Продолжение обмена ожидается 24 и 25 мая.

Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, среди освобожденных трое женщин и 387 мужчин. Домой вернулись бойцы Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, Нацгвардии и пограничники.

Они обороняли Украину на ключевых направлениях - от Донецкой и Луганской областей до Киевской, Сумской и Черниговской.

Как известно, Украина передала России 70 коллаборационистов, среди них соратник предателя Виктора Медведчука.

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Российская Федерация Украина Кит Келлог Обмен пленными
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