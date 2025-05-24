Келлог назвал обмен пленными "самым позитивным результатом" переговоров в Стамбуле
Большой обмен пленными между Украиной и Россией является "самым положительным результатом" переговоров в Стамбуле. Но нужно прекращение огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпредставителя президента США Кита Келлога в X (Twitter).
"Самый положительный результат технических переговоров между Украиной и Россией, состоявшихся на прошлой неделе в Стамбуле: запланировано возвращение по 1000 военнопленных с каждой стороны", - написал спецпредставитель президента США Кит Келлог.
Спецпосланник Дональда Трампа поблагодарил министра обороны Рустема Умерова за весомый вклад в достижение этого.
Он добавил, что нужно перемирие и прекращение убийств.
Большой обмен пленными
Украина и Россия провели первый этап масштабного обмена пленными в рамках формата "1000 на 1000". В Украину вернулись 390 пленных - 270 военных и 120 гражданских.
Это лишь первая часть договоренностей. Продолжение обмена ожидается 24 и 25 мая.
Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, среди освобожденных трое женщин и 387 мужчин. Домой вернулись бойцы Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, Нацгвардии и пограничники.
Они обороняли Украину на ключевых направлениях - от Донецкой и Луганской областей до Киевской, Сумской и Черниговской.
Как известно, Украина передала России 70 коллаборационистов, среди них соратник предателя Виктора Медведчука.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.