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Украина передала России 70 коллаборантов в рамках обмена "1000 на 1000"

Пятница 23 мая 2025 18:44
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Украина передала России 70 коллаборантов в рамках обмена "1000 на 1000" Фото: Украина передала России 70 коллаборантов в рамках обмена "1000 на 1000" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина 23 мая в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000" передала российской стороне 70 коллаборантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram проекта "Хочу к своим".

Как сообщается, в рамках проекта "Хочу к своим", который реализуется Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными при поддержке ГУР МО, СБУ и уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в Россию выехали 70 коллаборантов с параллельным возвращением десятков украинских гражданских заложников из российской неволи, которые годами незаконно удерживались российскими властями.

Профили 31 коллаборанта, которые сегодня покинули территорию Украины, представлены на сайте проекта "Хочу к своим" с пометкой "Выехал/выехала".

Украина готова обменять коллаборантов

Напомним, на днях проект "Хочу к своим" сообщал, что Украина готова обменять коллаборантов при условии возвращения украинцев из российской неволи. Впрочем, в Москве не спешат с этим вопросом. По состоянию на 22 мая 2025 года в Россию выехал только один коллаборационист.

Уже сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина пополняет обменный фонд не только российскими солдатами, которых берут в плен. Туда также попадают коллаборанты и диверсанты.

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