Украина передала России 70 коллаборантов в рамках обмена "1000 на 1000"

Украина 23 мая в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000" передала российской стороне 70 коллаборантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram проекта "Хочу к своим".

Как сообщается, в рамках проекта "Хочу к своим", который реализуется Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными при поддержке ГУР МО, СБУ и уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в Россию выехали 70 коллаборантов с параллельным возвращением десятков украинских гражданских заложников из российской неволи, которые годами незаконно удерживались российскими властями. Профили 31 коллаборанта, которые сегодня покинули территорию Украины, представлены на сайте проекта "Хочу к своим" с пометкой "Выехал/выехала".