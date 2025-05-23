ua en ru
Пт, 23 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский: 390 украинцев уже дома, завтра - новые возвращения из плена

Украина, Пятница 23 мая 2025 18:19
UA EN RU
Зеленский: 390 украинцев уже дома, завтра - новые возвращения из плена Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Масштабный обмен между Украиной и Россией в формате 1000 на 1000 начат. Сегодня из плена вернулись 390 военных и гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодняшний день. Главное - состоялся обмен. И это первый этап крупнейшего обмена, о котором договорились в Турции. Фактически единственный значимый результат встречи в Турции - все остальное россияне блокируют. Пока блокируют", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что "возвращение наших людей - это именно то, ради чего мы всегда работаем".

"Обязательно вернем всех. Каждый наш гражданин, каждый украинский военный и гражданский, все украинские заложники, которых удерживают в России, - мы всех их должны освободить", - добавил он.

В то же время лидер страны отметил, что сегодня дома оказались почти 400 человек, а если точно, то 390.

"Это военные и гражданские. Завтра и послезавтра - тоже следующие этапы. Формула - тысяча на тысячу", - сообщил он.

В то же время Зеленский выразил благодарность всей команде, которая была привлечена к реализации обмена.

"И обязательно благодарю всех наших воинов на фронте, которые обеспечивают пополнение для Украины именно обменного фонда. Также хочу поблагодарить сегодня наших правоохранителей за то, что добавляют в обменный фонд российских диверсантов и коллаборационистов. Важно, что Украина возвращает своих. Спасибо всем в мире, кто нам помогает", - заявил он.

Обмен в формате "1000 на 1000"

Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялась первая за более чем три года встреча украинской и российской делегаций. Во время переговоров была достигнута договоренность об освобождении пленных по формуле "1000 на 1000".

После чего началась активная подготовка. Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий сообщил о начале формирования списков для обмена, а СБУ сообщала о подготовительных мероприятиях Объединенного центра координации освобождения пленных.

Среди прочего, готовилась соответствующая инфраструктура, локации и медицинский персонал, необходимые для приема, сопровождения и реабилитации украинских военных.

Заметим, что предыдущий обмен пленными между Украиной и РФ состоялся 6 мая 2025 года. Тогда домой удалось вернуть 205 военных.

Среди них были 3 офицера и 202 солдата и сержанта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Обмен пленными Война России против Украины
NEWS
Украина и РФ провели первый этап обмена "1000 на 1000": все подробности (фото, видео)
Украина и РФ провели первый этап обмена "1000 на 1000": все подробности (фото, видео)
DAILY
Тайные миссии ГУР против России: эксклюзивное интервью с героем "Философом"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Тайные миссии ГУР против России: эксклюзивное интервью с героем "Философом"