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Келлог назвав обмін полоненими "найпозитивнішим результатом" переговорів у Стамбулі

Вашингтон, Субота 24 травня 2025 12:45
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Келлог назвав обмін полоненими "найпозитивнішим результатом" переговорів у Стамбулі Фото: спецпредставник США з питань України Кіт Келлог (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Великий обмін полоненими між Україною та Росією є "найпозитивнішим результатом" переговорів у Стамбулі. Але потрібне припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпредставника президента США Кіта Келлога в X (Twitter).

"Найпозитивніший результат технічних переговорів між Україною та Росією, що відбулися минулого тижня в Стамбулі: заплановано повернення по 1000 військовополонених з кожного боку", - написав спецпредставник президента США Кіт Келлог.

Спецпосланець Дональда Трампа подякував міністру оборони Рустему Умєрову за вагомий внесок у досягнення цього.

Він додав, що потрібне перемир'я та припинення вбивств.

Великий обмін полоненими

Україна та Росія провели перший етап масштабного обміну полоненими у межах формату "1000 на 1000". До України повернулися 390 полонених - 270 військових та 120 цивільних.

Це лише перша частина домовленостей. Продовження обміну очікується 24 та 25 травня.

Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених троє жінок і 387 чоловіків. Додому повернулись бійці Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, Нацгвардії та прикордонники.

Вони обороняли Україну на ключових напрямках - від Донецької та Луганської областей до Київської, Сумської й Чернігівської.

Як відомо, Україна передала Росії 70 колаборантів, серед них соратник зрадника Віктора Медведчука.

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Російська Федерація Україна Кіт Келлог Обмін полоненими
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