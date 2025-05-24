Келлог назвав обмін полоненими "найпозитивнішим результатом" переговорів у Стамбулі
Великий обмін полоненими між Україною та Росією є "найпозитивнішим результатом" переговорів у Стамбулі. Але потрібне припинення вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпредставника президента США Кіта Келлога в X (Twitter).
"Найпозитивніший результат технічних переговорів між Україною та Росією, що відбулися минулого тижня в Стамбулі: заплановано повернення по 1000 військовополонених з кожного боку", - написав спецпредставник президента США Кіт Келлог.
Спецпосланець Дональда Трампа подякував міністру оборони Рустему Умєрову за вагомий внесок у досягнення цього.
Він додав, що потрібне перемир'я та припинення вбивств.
Великий обмін полоненими
Україна та Росія провели перший етап масштабного обміну полоненими у межах формату "1000 на 1000". До України повернулися 390 полонених - 270 військових та 120 цивільних.
Це лише перша частина домовленостей. Продовження обміну очікується 24 та 25 травня.
Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених троє жінок і 387 чоловіків. Додому повернулись бійці Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, Нацгвардії та прикордонники.
Вони обороняли Україну на ключових напрямках - від Донецької та Луганської областей до Київської, Сумської й Чернігівської.
Як відомо, Україна передала Росії 70 колаборантів, серед них соратник зрадника Віктора Медведчука.
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