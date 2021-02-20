У США розбився військовий літак, обидва пілоти загинули

В американському штаті Алабама зазнав катастрофи військовий літак NorthropT-38, який здійснював навчальний політ. У результаті події загинули два пілоти.

Як повідомляється, двомісний реактивний літак впав недалеко від регіонального аеропорту Монтгомері біля поля Даннеллі. Він розбився біля житлового району, але не зачепив ніяких будівель. На місце інциденту оперативно прибули співробітники поліції, пожежники та представники національної гвардії ВПС.

Зазначимо, літак NorthropT-38 Talon використовується не тільки в навчальних місіях ВПС США, але та у військово-морських силах. Навчальну команду зазвичай складають інструктор і студент-пілот.