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В Турции разбился многоцелевой самолет NF-5, пилот погиб

Новость на русском → Туреччина, Середа 07 квітня 2021 15:51
В Турции разбился многоцелевой самолет NF-5, пилот погиб Фото: місце катастрофи турецького літака (twitter.com/TRTWorldNow)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 7 квітня, в провінції Конья при виконанні навчального польоту розбився багатоцільовий літак NF-5 ВПС Туреччини. Пілот загинув.

Про це повідомляє турецька газета Sabah.

Відзначається, що літак NF-5 входив в пілотажної групи ВПС Туреччини Türk Yıldızları ("Турецькі зірки"). Катастрофа сталася під час виконання фігур вищого пілотажу. Льотчик загинув.

На місці катастрофи працюють екстрені служби. Серед можливих причин називаються несправність техніки і людський фактор.

Родині загиблого пілота висловив співчуття президент Туреччини Тайіп Ердоган.

Konya'da Türk Yıldızları'na ait uçak düştü!

Konya'da Türk Yıldızları'na ait uçak düştü: 1 şehit http://ow.ly/YqHe30rDGBR

Posted by Sabah.com.tr on Wednesday, April 7, 2021

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбагатша людина Чехії, мільярдер Петро Келлнер загинув в результаті катастрофи вертольота на Алясці. Трагедія сталася під час посадки, група мала намір покататися на позашляхових трасах.

Також РБК-Україна писало, що в Польщі недалеко від міста Пщина (Сілезьке воєводство) розбився приватний вертоліт. В результаті аварії загинули дві людини.

Крім того, в американському штаті Алабама зазнав катастрофи військовий літак NorthropT-38, який здійснював навчальний політ. В результаті події загинули два пілоти.

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