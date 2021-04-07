В Турции разбился многоцелевой самолет NF-5, пилот погиб

Сьогодні, 7 квітня, в провінції Конья при виконанні навчального польоту розбився багатоцільовий літак NF-5 ВПС Туреччини. Пілот загинув.

Відзначається, що літак NF-5 входив в пілотажної групи ВПС Туреччини Türk Yıldızları ("Турецькі зірки"). Катастрофа сталася під час виконання фігур вищого пілотажу. Льотчик загинув.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбагатша людина Чехії, мільярдер Петро Келлнер загинув в результаті катастрофи вертольота на Алясці. Трагедія сталася під час посадки, група мала намір покататися на позашляхових трасах.

Також РБК-Україна писало, що в Польщі недалеко від міста Пщина (Сілезьке воєводство) розбився приватний вертоліт. В результаті аварії загинули дві людини.

Крім того, в американському штаті Алабама зазнав катастрофи військовий літак NorthropT-38, який здійснював навчальний політ. В результаті події загинули два пілоти.