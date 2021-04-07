В Турции разбился многоцелевой самолет NF-5, пилот погиб
Сьогодні, 7 квітня, в провінції Конья при виконанні навчального польоту розбився багатоцільовий літак NF-5 ВПС Туреччини. Пілот загинув.
Про це повідомляє турецька газета Sabah.
Відзначається, що літак NF-5 входив в пілотажної групи ВПС Туреччини Türk Yıldızları ("Турецькі зірки"). Катастрофа сталася під час виконання фігур вищого пілотажу. Льотчик загинув.
На місці катастрофи працюють екстрені служби. Серед можливих причин називаються несправність техніки і людський фактор.
Родині загиблого пілота висловив співчуття президент Туреччини Тайіп Ердоган.
Konya'da Türk Yıldızları'na ait uçak düştü!
Konya'da Türk Yıldızları'na ait uçak düştü: 1 şehit http://ow.ly/YqHe30rDGBRPosted by Sabah.com.tr on Wednesday, April 7, 2021
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбагатша людина Чехії, мільярдер Петро Келлнер загинув в результаті катастрофи вертольота на Алясці. Трагедія сталася під час посадки, група мала намір покататися на позашляхових трасах.
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Крім того, в американському штаті Алабама зазнав катастрофи військовий літак NorthropT-38, який здійснював навчальний політ. В результаті події загинули два пілоти.