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Над Тайванем зіштовхнулися два винищувачі

Новость на русском → Пінгтунг, Понеділок 22 березня 2021 15:25
Над Тайванем зіштовхнулися два винищувачі Фото: винищувач F-5E (goodfon ru)
Автор: Андрій Козловський

На Тайвані зазнали катастрофи два винищувачі F-5E, які зіткнулися в повітрі. Аварія сталася під час тренувальної місії в окрузі Пінгтунг.

Про це повідомляє Focus Taiwan.

Як повідомляється, в результаті зіткнення двоє пілотів змогли катапультуватися. За інформацією Національного командно-рятувального центру, на пошуки льотчиків вже були відправлені військові вертольоти і кораблі берегової охорони.

У Міноборони країни зазначили, що всього в повітрі під час тренувальної місії перебували чотири винищувачі типу F-5E. Близько 15:00 за місцевим часом два з них зникли з радарів.

Нагадаємо, раніше в американському штаті Алабама зазнав катастрофи військовий літак NorthropT-38, який здійснював навчальний політ. У результаті події загинули два пілоти.

Також РБК-Україна писало, що винищувач сербської армії "МіГ-21" розбився на заході країни, у результаті чого загинули двоє пілотів. Літак впав в районі села Бразіні, а його уламки впали у двір одного з будинків, поранивши місцевого жителя.

Крім того, в штаті Вірджинія (США) розбився літак E-2C Hawkeye ВМС США, однак членам екіпажу вдалося врятуватися.

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