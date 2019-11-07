Казахстан ратифікував договір з Україною про екстрадицію

Фото: Сенат парламенту Казахстану (wikipedia.org)

На сьогоднішній день питання співпраці у сфері екстрадиції регламентуються Мінської конвенції

Сенат парламенту Казахстану ратифікували договір про екстрадицію з Україною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Казінформ".

За словами заступника генерального прокурора Казахстану Марат Ахметжанов, договір регламентує питання видачі осіб для притягнення їх до кримінальної відповідальності або приведення вироку суду до виконання.

Згідно з договором видача не здійснюється, якщо за вчинення злочину в обох країнах передбачено позбавлення волі не менше одного року. Крім того, в документі також передбачено підстави для відмови у видачі.

"Якщо дії, розглядаються однією стороною як злочин не вважаються такими іншою стороною або минули терміни давності; запитувані дії є військовим злочином, видача може завдати шкоди суверенітету і національної безпеки; може суперечити законодавству або міжнародним зобов'язанням Казахстану", - пояснив Ахметжанов

Відзначається, що на сьогоднішній день питання співпраці у сфері екстрадиції між двома державами регламентуються Мінської конвенції, яка не забороняє укладати такі договори.

"Крім того, з 2014 року Україна поступово виходить з СНД, тому виникла необхідність укладення такого договору. Аналогічні двосторонні договори є з 21 країною. Найближчим часом плануємо підписати аналогічні договори з Малайзією, Грецією та Кіпром", - зазначив заступник прокурора.

Нагадаємо, 29 жовтня 2018 року Україна і Казахстан підписали два міждержавних договору, які дозволять більш ефективно співпрацювати правоохоронним органам і забезпечити виконання судових рішень.