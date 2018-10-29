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Україна і Казахстан підписали договір про екстрадицію

Новини » Політика    29.10.2018 - 12:22
Фото: Павло Петренко і Кайрат Кожамжаров (facebook.com/PavloPetrenko.official)
Фото: Павло Петренко і Кайрат Кожамжаров (facebook.com/PavloPetrenko.official)

Сторони обговорили широке коло питань реформування прокуратури та пенітенціарної системи

Міністр юстиції України Павло Петренко і генеральний прокурор республіки Казахстан Кайрат Кожамжаров підписали в Астані два міждержавних договори, які дозволять більш ефективно співпрацювати правоохоронним органам і забезпечити виконання судових рішень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Петренка.

Також міністр повідомив, що сторони обговорили широке коло питань реформування прокуратури та пенітенціарної системи, запуску і діяльності антикорупційних органів.

Україна і Казахстан підписали договір про екстрадиціюФото: Павло Петренко і Кайрат Кожамжаров

"Підписали два важливих документи: договір між Україною і республікою Казахстан про екстрадицію; договір між Україною і республікою Казахстан про правову допомогу у кримінальних справах", - написав він.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що український парламент спростив процедуру екстрадиції в'язнів.

Метою проекту є імплементація в законодавство України положень Третього та Четвертого додаткових протоколів до Європейської конвенції про видачу. Зміни спрямовані на вдосконалення існуючої процедури екстрадиції з України правопорушників, яких розшукують компетентні органи іноземної держави для проведення розслідування у кримінальній справі або виконання вироку.

 

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