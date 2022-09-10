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ЗСУ продовжують наступати. Звільнили майже 2000 кілометрів території, - Зеленський

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Україна, Субота 10 вересня 2022 21:30
ЗСУ продовжують наступати. Звільнили майже 2000 кілометрів території, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Контрнаступ української армії продовжується. Військові з початку вересня звільнили від російських окупантів вже майже 2000 кілометрів території.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, повідомляє РБК-Україна.

"Рух наших воїнів на різних напрямках фронту триває. На цей час у межах активних дій від початку вересня звільнено вже близько 2 тисяч кілометрів нашої території". - сказав глава держави.

Водночас, як зазначив Зеленський, російські окупанти зараз демонструють найкраще, що вміють, - втікають.

Зазначимо, що станом на 8 вересня було відомо про звільнення понад 1000 квадратних кілометрів української території.

Нагадаємо, вчора Зеленський заявляв, що українським військовим вдалося повернути під свій контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. Також військові просуваються і на Херсонському напрямку.

Сьогодні російський Генштаб заявив про "перекидання" окупантів з району Балаклії та Ізюма на інший напрямок. Таким чином російське командування вирішило приховати провал та втечу своїх військ з Харківської області.

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Володимир Зеленський Харків Херсонская область Війна Росії проти України
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