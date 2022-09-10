ЗСУ деокупували ще 2 села у Харківській області, - Зеленський

Фото: ЗСУ деокупували ще 2 села у Харківській області (t.me)

Українські військові, 10 вересня, деокупували села Артемівка та Василенкове у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента України Володимира Зеленського.

"Крок за кроком наші бійці деокуповують українську землю", - йдеться у повідомленні. Зеленський заявив, що військові 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що Харківській області. "Маємо пам'ятати, що свобода не дається легко. Українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного з нас", - додав Зеленський.