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ЗСУ деокупували ще 2 села у Харківській області, - Зеленський

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Україна, Субота 10 вересня 2022 22:59
ЗСУ деокупували ще 2 села у Харківській області, - Зеленський Фото: ЗСУ деокупували ще 2 села у Харківській області (t.me)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові, 10 вересня, деокупували села Артемівка та Василенкове у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента України Володимира Зеленського.

"Крок за кроком наші бійці деокуповують українську землю", - йдеться у повідомленні.

Зеленський заявив, що військові 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що Харківській області.

ЗСУ деокупували ще 2 села у Харківській області, - Зеленський

"Маємо пам'ятати, що свобода не дається легко. Українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного з нас", - додав Зеленський.

ЗСУ деокупували ще 2 села у Харківській області, - Зеленський

Нагадаємо, що ЗСУ продовжують наступати та звільнили майже 2000 кілометрів території.

Також ЗСУ зайшли до Куп'янська та встановили прапор України.

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