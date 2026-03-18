"Кавалерия" от Трампа: Вэнс едет к Орбану накануне выборов в Венгрии

Поездка Венса организована для публичной поддержки Орбана, которому в следующем месяце придется столкнуться с самыми сложными выборами с момента прихода к власти в 2010 году. Опросы показывают, что партия премьера "Фидес" пока отстает от оппозиционной силы "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр.

Планы высшего руководства США могут измениться из-за обострения военного конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном. Но если визит состоится, то Вэнс станет уже вторым высокопоставленным чиновником США, который посетит Будапешт в последнее время.

В феврале 2025 года Венгрию посещал государственный секретарь Марко Рубио. Тогда Рубио заявил, что лидерство Орбана, мол, имеет "решающее значение" для интересов США, и намекнул на готовность Вашингтона предоставить Венгрии финансовую помощь в случае победы "Фидес".

Президент США Дональд Трамп также неоднократно называл Орбана "сильным лидером" и образцом консерватизма. Сторонники Трампа считают политику венгерского премьера примером для подражания, особенно в вопросах иммиграции и защиты традиционных ценностей.