"Кавалерія" від Трампа: Венс їде до Орбана напередодні виборів в Угорщині

Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує найближчими днями відвідати Угорщину, щоб підтримати проросійського та протрампівського прем'єр-міністра Віктора Орбана перед виборами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Поїздка Венса організована для публічної підтримки Орбана, якому наступного місяця доведеться зіткнутися з найскладнішими виборами з моменту приходу до влади у 2010 році. Опитування показують, що партія прем'єра "Фідес" наразі відстає від опозиційної сили "Тіса", яку очолює Петер Мадяр.
Плани вищого керівництва США можуть змінитися через загострення воєнного конфлікту на Близькому Сході між Ізраїлем та Іраном. Але якщо візит відбудеться, то Венс стане вже другим високопосадовцем США, який відвідає Будапешт останнім часом.
У лютому 2025 року Угорщину відвідував державний секретар Марко Рубіо. Тоді Рубіо заявив, що лідерство Орбана, мовляв, має "вирішальне значення" для інтересів США, і натякнув на готовність Вашингтона надати Угорщині фінансову допомогу в разі перемоги "Фідес".
Президент США Дональд Трамп також неодноразово називав Орбана "сильним лідером" та взірцем консерватизму. Прихильники Трампа вважають політику угорського прем’єра прикладом для наслідування, особливо в питаннях імміграції та захисту традиційних цінностей.
Зазначимо, що вперше за багато років Орбан стоїть перед реальною перспективою втратити владу. Проте рейтинги не відображають реальної картини - перевага опозиційної "Тиси" видна на рівні країни, але вибори вирішуються в одномандатних округах, де "Фідес" має глибоко вкорінені мережі впливу в селах і малих містах.
При цьому Орбан активно використовує на виборах тематику України. Фактично, він "ліпить" з України "ворога Угорщини". Дійшло до того, що 11 березня Орбан опублікував відео, де стверджував, що його діти та онуки нібито отримують погрози з боку українців.
