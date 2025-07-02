Кофе или какао: вот какой напиток будет держать гормоны в норме

Влияние кофе на организм

По словам эксперта, кофе - источник кофеина, который стимулирует нервную систему, ускоряет метаболизм и слегка повышает уровень кортизола. Его умеренное количество может быть полезным, но чрезмерное потребление приводит к истощению надпочечников, перепаду уровня сахара в крови и нарушению сна.

Чрезмерное потребление кофеина может вызвать возбуждение, раздражительность, проблемы со сном. Кофе временно повышает давление, что может быть вредно для людей с гипертонией.

Регулярное употребление кофе может вызвать физическую зависимость. При внезапном отказе возможны головная боль, раздражительность, усталость.

Что известно о какао

Этот напиток содержит гораздо меньше кофеина, впрочем имеет теобромин, который действует мягче, впрочем тоже стимулирует нервную систему.

Какао также богато магнием, антиоксидантами и полифенолами, которые могут поддерживать чувствительность к инсулину. Отличный выбор при инсулинорезистентности или при склонности к гипогликемии.

У некоторых людей какао может вызвать аллергические реакции или проблемы с пищеварением. Высокое содержание оксалатов может способствовать образованию камней в почках, если употреблять какао в больших количествах.

Шоколадные изделия часто содержат много сахара и насыщенных жиров, что негативно влияет на фигуру, печень, поджелудочную.

Что лучше выбрать

Эндокринолог рассказала, если вы хотите "активизировать" организм - одна порция качественного кофе без молока или сахара вам не повредит. Однако, если же вы беспокоитесь о гормональном балансе и стабильности уровня сахара - выбирайте какао.

Некоторые люди пьют какао в первый час после пробуждения, а кофе - чуть позже (через 1-2 часа), когда кортизол снижается. Это может уменьшить негативные эффекты кофе натощак.