Кофе или какао: вот какой напиток будет держать гормоны в норме

Кофе и какао - два популярных напитка с богатым химическим составом и воздействием на организм. Один напиток содержит больше кофеина и антиоксидантов, тогда как другой способствует работе сердца и обладает успокаивающим эффектом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.
По словам эксперта, кофе - источник кофеина, который стимулирует нервную систему, ускоряет метаболизм и слегка повышает уровень кортизола. Его умеренное количество может быть полезным, но чрезмерное потребление приводит к истощению надпочечников, перепаду уровня сахара в крови и нарушению сна.
Чрезмерное потребление кофеина может вызвать возбуждение, раздражительность, проблемы со сном. Кофе временно повышает давление, что может быть вредно для людей с гипертонией.
Регулярное употребление кофе может вызвать физическую зависимость. При внезапном отказе возможны головная боль, раздражительность, усталость.
Этот напиток содержит гораздо меньше кофеина, впрочем имеет теобромин, который действует мягче, впрочем тоже стимулирует нервную систему.
Какао также богато магнием, антиоксидантами и полифенолами, которые могут поддерживать чувствительность к инсулину. Отличный выбор при инсулинорезистентности или при склонности к гипогликемии.
У некоторых людей какао может вызвать аллергические реакции или проблемы с пищеварением. Высокое содержание оксалатов может способствовать образованию камней в почках, если употреблять какао в больших количествах.
Шоколадные изделия часто содержат много сахара и насыщенных жиров, что негативно влияет на фигуру, печень, поджелудочную.
Эндокринолог рассказала, если вы хотите "активизировать" организм - одна порция качественного кофе без молока или сахара вам не повредит. Однако, если же вы беспокоитесь о гормональном балансе и стабильности уровня сахара - выбирайте какао.
Некоторые люди пьют какао в первый час после пробуждения, а кофе - чуть позже (через 1-2 часа), когда кортизол снижается. Это может уменьшить негативные эффекты кофе натощак.
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