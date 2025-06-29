Худший кофе на полках магазинов, который не стоит покупать даже со скидками

Многие не представляют утро без ароматной чашки кофе. Но не весь кофе одинаково полезен и качественен. Эксперты и специалисты по пищевой безопасности предупреждают, что некоторые виды кофе, продаваемые в супермаркетах, лучше обходить стороной, даже если на них большие скидки.

Так какой продукт лучше обходить стороной, рассказывает РБК-Украина.

Какой кофе вам не стоит покупать?

Речь идет о растворимом кофе низкого качества и кофе с ароматизаторами. Худшими считаются те варианты, в которых содержатся синтетические ароматизаторы, усилители вкуса и остатки низкосортного сырья. Вместо настоящих зерен в составе может быть дешевая кофейная пыль или даже остатки после переработки зерен.

На что обратить внимание при выборе кофе?

Наличие ароматизаторов: "Ванильный", "Ирландские сливки", "Шоколадно-ореховый" - все это искусственные добавки, которые маскируют плохое сырье. Такой кофе может вызвать аллергические реакции или раздражение желудка.

Состав продукта: если на упаковке указано "кофе с добавлением кофейного экстракта" или "содержит кофейные суррогаты" - это тревожный сигнал.

Качественный кофе, даже в виде растворимого, не может стоить слишком дешево. Часто скидки применяют именно к некачественному или залежалому товару.

Настоящий молотый или зерновой кофе имеет ограниченный срок хранения. Если он превышает 2 года, возможно, продукт имеет консерванты или обработан искусственным способом.

Какой кофе надо покупать?

Специалисты советуют выбирать зерновой кофе 100% арабику, без ароматизаторов и с четко указанной страной происхождения. Лучше от локальных обжарщиков или проверенных брендов. Молотый кофе также приемлем, если хранится в герметичной упаковке и не имеет посторонних примесей в составе.