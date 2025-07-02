Кава чи какао: ось який напій буде тримати гормони в нормі

Вплив кави на організм

За словами експерта, кава - джерело кофеїну, що стимулює нервову систему, прискорює метаболізм і злегка підвищує рівень кортизолу. ЇЇ помірна кількість може бути корисною, але надмірне споживання призводить до виснаження наднирників, перепаду рівню цукру в крові та порушення сну.

Надмірне споживання кофеїну може викликати збудження, дратівливість, проблеми зі сном. Кава тимчасово підвищує тиск, що може бути шкідливо для людей із гіпертонією.

Регулярне вживання кави може викликати фізичну залежність. При раптовій відмові можливі головний біль, дратівливість, втома.

Що відомо про какао

Цей напій містить набагато менше кофеїну, утім має теобромін, який діє м’якше, утім теж стимулює нервову систему.

Какао також багате на магній, антиоксиданти та поліфеноли, що можуть підтримувати чутливість до інсуліну. Чудовий вибір при інсулінорезистентності або при схильності до гіпоглікемій.

У деяких людей какао може викликати алергічні реакції або проблеми з травленням. Високий вміст оксалатів може сприяти утворенню каменів у нирках, якщо вживати какао у великих кількостях.

Шоколадні вироби часто містять багато цукру та насичених жирів, що негативно впливає на фігуру, печінку, підшлункову.

Що краще обрати

Ендокринолог розповіла, якщо ви хочете "активізувати" організм - одна порція якісної кави без молока чи цукру вам не зашкодить. Однак, якщо ж ви турбуєтесь про гормональний баланс і стабільність рівня цукру - обирайте какао.

Деякі люди п’ють какао в першу годину після пробудження, а каву - трохи пізніше (через 1-2 години), коли кортизол знижується. Це може зменшити негативні ефекти кави натще.