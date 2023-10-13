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Пытки в тернопольском военкомате: сотрудникам ТЦК избрали меру пресечения

Фото: в Тернополе сотрудникам ТЦК избрали меру пресечения за избиение мужчин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Тернопольский городской районный суд решил поместить под ночной домашний арест двух сотрудников городского военкомата. Они избили двух мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Правоохранители уточняют, что помимо ночного домашнего ареста, подозреваемых также отстранили от должностей. 

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе в сети распространили видео избиения двух мужчин в стенах тернопольского военкомата

До этого одного из мужчин насильно задержали и доправили в территориальный центр комплектования и соцподдержки. 

На инцидент отреагировали мэр Тернополя Сергей Надал и омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец. Они призвали провести тщательное расследование.

После этого стало известно, что правоохранители сообщили о подозрении командиру и солдату-гранатометчику отдела охраны Тернопольского ТЦК и СП из-за избиений мобилизованных.

 

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