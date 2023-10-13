Катування у тернопільському військкоматі: співробітникам ТЦК обрали запобіжний захід

Правоохоронці уточнюють, що окрім нічного домашнього арешту, підозрюваних також відсторонили від посад.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня в мережі розповсюдили відео побиття двох чоловіків у стінах тернопільського військкомату.

До цього одного з чоловіків насильно затримали та доправили до територіального центру комплектування та соцпідтримки.

На інцидент відреагували мер Тернополя Сергій Надал та омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець. Вони закликали провести ретельне розслідування.

Після цього стало відомо, що правоохоронці повідомили про підозру командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони Тернопільського ТЦК та СП через побиття мобілізованих.