Пытали мобилизованных в Тернополе: двоим военным сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении командиру и солдату-гранатометчику отдела охраны Тернопольского ТЦК и СП из-за избиений мобилизованных.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГБР .

Сообщается, что правоохранители собрали достаточно доказательств противоправных действий сотрудников ТЦК. В частности, они установили, что около 22:00 6 октября в центре Тернополя солдат-гранатометчик с другими военными остановили местного жителя для проверки документов.

Военные установили, что мужчина родился в российском Мурманске, хотя и является гражданином Украины. После этого они предложили ему проехать в военкомат. Тернополянин отказался.

Затем военные силой затолкали мужчину в автомобиль, нанося при этом удары, и доставили в помещение ТЦК.

Впоследствии его и еще одного мобилизованного военные избили в помещении военкомата. На видео, которое попало в соцсети, видно, как солдат-гранатометчик и командир отдела охраны наносят удары мужчинам, которые лежат на кроватях.

Установлено, что избиению предшествовал конфликт потерпевших с дежурным по военкомату. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины пытались избить дежурного и забрать у него оружие. Заявление об избиении дежурный направил в полицию.

Сообщается, что командиру отдела охраны и солдату-гранатометчику известили о подозрении в пытках (ч. 2 ст. 127 УК).

Кроме того, солдату-гранатометчику также сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы человека, по предварительному сговору с группой лиц, что сопровождалось причинением физических страданий (ч. 2 ст. 146 УК).

Готовятся ходатайства об избрании мер подозреваемым и отстранении их от занимаемых должностей.

Что этому предшествовало

Недавно в сети появилось видео, на котором сотрудники военкомата в Тернополе избивают мобилизованного. После этого правоохранители открыли уголовное дело по данному факту.

На инцидент также отреагировали мэр Тернополя Сергей Надал и омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец. Они призвали провести тщательное расследование.

После этого Тернопольский областной терцентр комплектации и соцподдержки заявил, что проведет служебную проверку.

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