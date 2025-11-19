Total black и атлас: жена Усика показала один из главных модных трендов сезона

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина поразила поклонников стильным образом в total black с атласными элементами. Ее "лук" демонстрирует один из главных модных трендов сезона - сочетание черного цвета с элегантным блеском ткани.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Какой "лук" выбрала жена Усика

Образ Екатерины подобран полностью из черных вещей и аксессуаров, что традиционно считается одним из самых универсальных и элегантных решений. В то же время акцент сделан не на цвете, а на фактуре ткани.

Она выбрала комплект, по крою напоминающий спортивный костюм или пижамный сет, но созданный из атласной ткани с характерным блеском. Именно этот материал позволяет создать эффект изысканности без лишних деталей.

Екатерина Усик показала модный "лук" (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Верх комплекта - это куртка-бомбер на молнии, выполненная в relaxed-силуэте.

Спущенная линия плеч, мягкие складки и легкий объем придают образу непринужденности и одновременно сохраняют чувство продуманности.

Атлас в верхней части создает характерный блеск, который контрастирует с привычным спортивным кроем и делает лук визуально дороже.

Брюки также имеют свободный, прямой крой, соответствующий тренду на oversize. Благодаря гладкой поверхности ткани низ образует плавные линии движения, что придает образу динамичности.

Стилисты отмечают, что такой подход иллюстрирует одну из главных тенденций современной моды - контрасты, когда спортивные или обычные формы сочетаются с премиальными материалами.

Именно это сочетание позволяет создавать эффектные и одновременно практические образы, легко адаптируемые под вечерние выходы, съемки или городские прогулки.

Аксессуары в образе - сдержанные, они делают акцент на практичности. На одном из фото она дополняет комплект большой черной кожаной сумкой из матовой фактуры. Такой аксессуар обеспечивает структурность и уравновешивает блеск ткани, сохраняя общую гармонию образа.

Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Куда можно пойти в таком образе

Вечерние выходы и рестораны - блестящая фактура придает образу праздничности, но при этом он остается минималистичным и утонченным.

- блестящая фактура придает образу праздничности, но при этом он остается минималистичным и утонченным. Городские прогулки и шопинг - комфортный крой oversize и практичные аксессуары делают комплект удобным для активного дня.

- комфортный крой oversize и практичные аксессуары делают комплект удобным для активного дня. Фотосессии и блогинг - контраст спортивного силуэта с премиальным материалом выглядит эффектно на фото и видео и подчеркивает стиль.

- контраст спортивного силуэта с премиальным материалом выглядит эффектно на фото и видео и подчеркивает стиль. Неформальные встречи и кофейни - total black в сочетании с атласом создает модный, но непринужденный вид, подходящий для дружеских или рабочих встреч в неформальной атмосфере.

Образ Екатерины Усик показывает, что современный total black не ограничивается классикой: игра фактур, легкий oversize и премиальные материалы разрешают создавать элегантные, удобные и универсальные луки для различных событий.

Жена Усика задает тренды (фото: instagram.com/usyk_kate1505)