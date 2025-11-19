Почему ваш гардероб не работает: Андре Тан объяснил главную ошибку при выборе одежды
Украинский дизайнер Андре Тан объяснил, почему даже полный шкаф одежды не гарантирует стильный вид. Он рассказал о четырех распространенных стратегиях формирования гардероба и назвал главную ошибку, из-за которой образы выглядят неудачными, несмотря на усилия и затраты.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видео в Instagram модельера.
Основные стратегии формирования гардероба
По словам стилиста, существует четыре основные стратегии, которых придерживаются люди, однако действительно эффективна только одна из них.
В первой стратегии, которую Тан называет "стратегией спасения", люди сохраняют одежду не из-за актуальности, а из-за жалости от нее избавиться.
"Мы оставляем вещи только потому, что почти не носили их или потому, что когда-то они были модными. Или потому, что это был хороший бренд", - объясняет дизайнер.
По его мнению, если вещь нуждается в "спасении", она уже потеряла ценность для гардероба.
Вторая распространенная стратегия - стилизация любой ценой. Речь идет о ситуациях, когда образ приходится "вытягивать" дополнительными аксессуарами или слоями, чтобы придать ему хоть немного выразительности.
Однако даже в этом случае результат может выглядеть перегруженным или неестественным.
Третья стратегия сводится к простому ношению вещей по принципу комфорта. Человек покупает одежду, которая кажется удобной, но впоследствии замечает: несмотря на внешнюю правильность, образ не его.
"Эмоционального отклика нет, и это становится очевидным в зеркале", - отмечает Тан.
В противоположность этим подходам дизайнер выделяет четвертую, наиболее продуктивную стратегию - формирование гардероба, который выглядит стильно без лишних усилий.
По словам Тана, секрет заключается в удачной базе и так называемых "стайл-маркерах" - вещах, отражающих индивидуальность. Это те элементы, которые не нужно спасать или компенсировать.
"Вы просто одеваетесь и выглядите гармонично", - подчеркивает он.
Также Андре Тан поделился простыми правилами для формирования образов.
Как формировать стильные "луки"
Правило 1 - структура в образе
Именно она заменяет потребность "спасать" вещи. Жакет, четкая линия плеча, структурированная сумка - и даже самый простой лук выглядит продуманным.
Правило 2 - контрасты
Светлое + темное, объемное + узкое. Контраст - это то, что делает образ "дорогим" на глаз. Это тот инструмент, который работает вместо хаотического "стилизовать".
Правило 3 - один акцент
Многие часто пытаются "усилить" образ и делают наоборот. Один акцент - цвет, украшение или интересный крой - этого достаточно, чтобы не выглядеть перегружено.
Правило 4 - стиль создают не вещи, а их комбинация
Вы можете иметь минимум одежды, но если она работает между собой - вы уже выглядите дорого. Так как настоящий стиль - это про ощущение себя.
