ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Ярослава Магучих поразила стильным осенним "луком": тренч, полосы и акцентные кроссовки

Среда 19 ноября 2025 07:15
UA EN RU
Ярослава Магучих поразила стильным осенним "луком": тренч, полосы и акцентные кроссовки Ярослава Магучих (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Осенний сезон традиционно актуализирует классические сочетания и практические решения в ежедневном гардеробе. Известная украинская спортсменка Ярослава Магучих продемонстрировала, как базовые вещи могут работать вместе с яркими акцентами и формировать современный, сбалансированный образ.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram легкоатлетки.

Классический тренч как основа осеннего комплекта

Ключевым элементом образа стал бежевый тренч - универсальная вещь, которая остается среди главных позиций осеннего гардероба уже много сезонов подряд.

Такая верхняя одежда сочетает функциональность и сдержанную эстетику, позволяя использовать его как в повседневных, так и в более формальных образах.

Под тренч спортсменка надела теплый свитер с высоким воротником. Форма и текстура модели придают образу необходимого осеннего уюта.

В то же время свитер отличается горизонтальными полосами - белыми и насыщенно-красными, которые формируют яркий визуальный акцент и делают сочетание с тренчем менее формальным.

Ярослава Магучих поразила стильным осенним &quot;луком&quot;: тренч, полосы и акцентные кроссовкиЯрослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)

Деним и акцентные детали

Нижнюю часть аутфита составляют синие джинсы прямого кроя с высокой посадкой. Такой фасон остается стабильно популярным благодаря комфортной посадке и универсальности, а также хорошо сочетается с более объемными вещами.

Яркие элементы стали ключом к завершенности образа. Красные кроссовки играют роль главного цветового акцента и поддерживают красные линии на свитере, создавая цельную композицию.

Их насыщенная палитра формирует яркий контраст с нейтральным бежевым оттенком верхней одежды.

Образ дополнен черной вязаной шапкой с небольшим контрастным логотипом. Такой аксессуар не только выполняет практическую функцию, но и создает баланс между яркими и нейтральными цветами.

Стильный пример осеннего "лука"

В общем, сочетание классических элементов - тренча и джинсов - с выразительными акцентами демонстрирует современный подход к осеннему стилю.

Образ Ярославы Магучих может служить примером того, как интегрировать яркие цвета в базовый гардероб, не нарушая общую гармонию и практичность.

Ярослава Магучих поразила стильным осенним &quot;луком&quot;: тренч, полосы и акцентные кроссовкиЯрослава Магучих показала модный "лук" на осень (фото: instagram.com/rosya_dp)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Тренды Модные тренды Стиль жизни
Новости
Разрушена многоэтажка, есть пострадавшие: россияне комбинированно ударили по Тернополю
Разрушена многоэтажка, есть пострадавшие: россияне комбинированно ударили по Тернополю
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского