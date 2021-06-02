З катерами та авіацією: ЗСУ провели масштабні навчання біля Криму

Збройні сили України (ЗСУ) провели масштабні навчання поблизу тимчасово окупованої території АР Крим. Під час тренувань були задіяні наземні, повітряні та морські компоненти угрупування військ.

Зазначається, що під час тренувань були відпрацювані питання взаємодії в ході ведення бою та швидкої зміни обстановки.

Як повідомив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, за легендою маневрів підрозділи розвідки за кілька десятків кілометрів від узбережжя виявили корабельно-катерну групу умовного противника, що провела тактичне розгортання та наближається до місць висадки морського десанту.

"Наміром умовного противника було оволодіння опорними пунктами наших підрозділів і забезпечення висадки другої хвилі морського десанту", - зазначив командувач.

За сигналом тривоги було піднято всі необхідні сили та засоби. Вже на місці військовослужбовці швидко визначили точні координати кораблів і катерів задля нанесення вогневого ураження.

Повідомляється, що першого удару умовному противнику завдали екіпажі гелікоптерів, які послідовно нанесли вогневе ураження кораблям ворожого десанту та створили сприятливі умови підрозділам десантно-штурмових військ за підтримки бронетранспортерів.