В зоні ООС пройшли навчання з РСЗВ "Ураган"

Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Навчання пройшли успішно

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) пройшло тренування підрозділів реактивної артилерії з реактивною системою залпового вогню (РСЗВ) "Ураган" на озброєнні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook прес-служби ООС.

Повідомляється, що навчання пройшли успішно.

"Були відпрацьовані дії пунктів управління реактивного артилерійського дивізіону з виходом підрозділів на вогневі позиції і здійсненням наведення на ціль", - повідомили в ООС.

Зазначимо, РСЗВ "Ураган" - одна з найбільш далекобійних і потужних реактивних систем залпового вогню ВСУ.

Тренування РСЗВ "Ураган" у районі проведення ООС У районі проведення операції Об'єднаних сил пройшло тренування підрозділів реактивної артилерії з РСЗВ "Ураган" на озброєнні #ООС #операція_ОС За наказом Командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва на одному з полігонів у районі проведення операції Об'єднаних сил нещодавно відбулося практичне тренування підрозділів реактивної артилерії з РСЗВ "Ураган" на озброєнні Зокрема, було відпрацьовано дії пунктів управління реактивного артилерійського дивізіону з виходом підрозділів на вогневі позиції та здійсненням наведення на ціль. Поставлене завдання реактивники виконали на оцінку "добре", показавши гарний вишкіл та високу професійну майстерність. Своїми діями вони вкотре довели здатність швидко висунутися з району відведення, здійснювати марш, розгортання у районі вогневих позицій та точно наводитись на ворожі цілі для їх подальшого ураження. Разом переможемо! Слава Україні! Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 11 лютого 2019 р.

Нагадаємо, в Україні на 2019 рік заплановано проведення чотирьох навчань з бойовою стрільбою з зенітно-ракетних комплексів і зенітно-ракетних систем. Перші навчання відбудуться у лютому на полігоні "Ягорлик" в Херсонській області поблизу Криму. У Міноборони зазначають, що такі навчання пов'язані з погрозами з боку Росії.

РБК-Україна писало, що 14 листопада авіація Об'єднаних сил на Донбасі в ході навчань відпрацювала удари по наземним об'єктам. Навчання пройшли успішно.