С катерами и авиацией: ВСУ провели масштабные учения возле Крыма
Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели масштабные учения вблизи временно оккупированной территории АР Крым. Во время тренировок были задействованы наземные, воздушные и морские компоненты группировки войск.
Об этом сообщает пресс-служба Командования Объединенных сил ВС Украины.
Отмечается, что во время тренировок были отработаны вопросы взаимодействия в ходе ведения боя и быстрой смены обстановки.
Как сообщил командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, по легенде маневров подразделения разведки в нескольких десятках километров от побережья обнаружили корабельно-катерную группу условного противника, которая делала тактическое развертывание и приближалась к местам высадки морского десанта.
"Намерением условного противника было овладение опорными пунктами наших подразделений и обеспечение высадки второй волны морского десанта", - отметил командующий.
По сигналу тревоги были подняты все необходимые силы и средства. Уже на месте военнослужащие быстро определили точные координаты кораблей и катеров для нанесения огневого поражения.
Сообщается, что первый удар условному противнику нанесли экипажи вертолетов, которые последовательно нанесли огневое поражение кораблям вражеского десанта и создали благоприятные условия подразделениям десантно-штурмовых войск при поддержке бронетранспортеров.
Фото: масштабные учения ВСУ возле Крыма (zsu.gov.uа)
НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ МОРСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ
НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ МОРСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ Наземний, повітряний та морський компоненти угрупування військ, яке підпорядковане Командуванню об'єднаних сил Збройних Сил України, під час тренування відпрацювали питання взаємодії в ході ведення бою та швидкої зміни обстановки. Маневри, що відбулися на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, не лише продемонстрували особисту високу польову та морську навченість військовослужбовців, а й вдосконалили практичні навички командирів діяти в умовах, які максимально наближені до бойових. Як повідомив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, за легендою маневрів підрозділи розвідки за кілька десятків кілометрів від узбережжя виявили корабельно-катерну групу умовного противника, що провела тактичне розгортання та наближається до місць висадки морського десанту. - Наміром умовного противника було оволодіння опорними пунктами наших підрозділів і забезпечення висадки другої хвилі морського десанту, - зазначив командувач. За сигналом тривоги було піднято всі необхідні сили та засоби. Вже на місці військовослужбовці швидко визначили точні координати кораблів і катерів задля нанесення вогневого ураження. - Першого удару умовному противнику завдали екіпажі гелікоптерів, які послідовно нанесли вогневе ураження кораблям ворожого десанту та створили сприятливі умови підрозділам десантно-штурмових військ за підтримки бронетранспортерів зайняти оборону вздовж берегової смуги, - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв. Завершили тактико-спеціальні навчання дії малих броньованих артилерійських катерів. Разом переможемо! Служба зв'язків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України #Ukraine #ЗСУ #ArmedForcesofUkraine #КОС #JointForcesCommand #JFC #military #Разом_переможемо #НАЄВPosted by Командування об'єднаних сил ЗС України on Wednesday, May 26, 2021
Напомним, что Служба безопасности Украины провела в Луганской области антитеррористические учения по защите инфраструктуры.
Ранее стало известно, что в районе проведения операции Объединенных сил прошла тренировка подразделений реактивной артиллерии с реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Ураган" на вооружении.