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СБУ провела антитерористичні навчання в Луганській області

Новость на русском → Луганськ, Четвер 01 квітня 2021 18:39
СБУ провела антитерористичні навчання в Луганській області Фото: Служба безпеки України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України (СБУ) провела в Луганській області антитерористичні навчання по захисту інфраструктури. За легендою, "терористи" планували здійснити диверсії в регіоні, але були знешкоджені.

Про це повідомила прес-служба СБУ у Facebook.

За легендою навчань, умовні терористи планували здійснити серію диверсій і терактів в Луганській області. Для їх знешкодження штаб Антитерористичного центру (АТЦ) спланував і провів спецоперацію, в ході якої "злочинці" були знешкоджені, а наслідки їх підривної діяльності - нейтралізовані.

У навчаннях також брали участі підрозділів Збройних сил України, Нацгвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), поліції, прикордонників та представники місцевої влади.

На Луганщині СБУ провела антитерористичні навчання з захисту інфраструктури

На Луганщині СБУ провела антитерористичні навчання з захисту інфраструктури За легендою тренувань, «терористи» мали вчинити серію диверсій і терактів в регіоні. Щоб запобігти їм, штаб АТЦ спланував і провів спецоперацію. Тож умовні злочинці були затримані, а наслідки підривної діяльності — нейтралізовано. У навчаннях також були задіяні підрозділи ЗСУ, Нацгвардії, ДСНС, Нацполіції, Державної прикордонної служби та представники місцевих органів влади. Як проходив штурм і затримання «терористів», дивіться у відео

Posted by Служба безпеки України on Thursday, April 1, 2021

Нагадаємо, заступник голови комітету парламенту з питань національної безпеки Мар'яна Безугла раніше заявила, що Верховна рада може схвалити реформу СБУ вже влітку 2021 року. Мова йде про законопроект президента Володимира Зеленського №3196-д.

Зазначимо, Рада схвалила за основу закон президента про реформу Служби безпеки України в кінці січня. "За" проголосували 285 народних депутатів.

Детальніше про реформу СБУ читайте в матеріалі РБК-Україна "Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи".

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