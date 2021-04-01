СБУ провела антитерористичні навчання в Луганській області

Служба безпеки України (СБУ) провела в Луганській області антитерористичні навчання по захисту інфраструктури. За легендою, "терористи" планували здійснити диверсії в регіоні, але були знешкоджені.

Про це повідомила прес-служба СБУ у Facebook.

За легендою навчань, умовні терористи планували здійснити серію диверсій і терактів в Луганській області. Для їх знешкодження штаб Антитерористичного центру (АТЦ) спланував і провів спецоперацію, в ході якої "злочинці" були знешкоджені, а наслідки їх підривної діяльності - нейтралізовані. У навчаннях також брали участі підрозділів Збройних сил України, Нацгвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), поліції, прикордонників та представники місцевої влади. На Луганщині СБУ провела антитерористичні навчання з захисту інфраструктури На Луганщині СБУ провела антитерористичні навчання з захисту інфраструктури За легендою тренувань, «терористи» мали вчинити серію диверсій і терактів в регіоні. Щоб запобігти їм, штаб АТЦ спланував і провів спецоперацію. Тож умовні злочинці були затримані, а наслідки підривної діяльності — нейтралізовано. У навчаннях також були задіяні підрозділи ЗСУ, Нацгвардії, ДСНС, Нацполіції, Державної прикордонної служби та представники місцевих органів влади. Як проходив штурм і затримання «терористів», дивіться у відео Posted by Служба безпеки України on Thursday, April 1, 2021