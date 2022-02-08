Катера, локомотивы и пожарные машины: стали известны детали соглашений Украины и Франции
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали соглашений, которые были подписаны во время визита французского лидера Эммануэля Макрона в Киев. Речь идет о совместных проектах в ряде сфер, включая оборонную.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Зеленского.
"Важным итогом наших переговоров стала также финализация договоренностей по привлечению Франции к совместным проектам в Украине", - написал Зеленский.
Глава государства отметил, что речь идет о таких проектах:
- поставка "Укрзализныце" 130 локомотивов компании Alstom;
- поставка компанией Desautel 370 пожарно-спасательных машин для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС);
- строительство патрульных катеров для Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ);
- военно-техническое сотрудничество между государственным концерном "Укроборонпром" и французской компанией Thales.
Кроме того, "Укроборонпром" и французская сторона подписали специальное заявление о начале реформы оборонно-промышленного комплекса Украины.
Напомним, ранее стало известно, что Франция выделит Украине 1,2 млрд евро на проекты развития.
Отметим, Макрон прилетел в Украину с визитом после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, где они обсудили ситуацию вокруг границ Украины и безопасность в Европе. Подробно о результатах переговоров - в материале РБК-Украина.