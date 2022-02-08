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Катера, локомотивы и пожарные машины: стали известны детали соглашений Украины и Франции

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Киев, Вторник 08 февраля 2022 23:00
Катера, локомотивы и пожарные машины: стали известны детали соглашений Украины и Франции Фото: президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали соглашений, которые были подписаны во время визита французского лидера Эммануэля Макрона в Киев. Речь идет о совместных проектах в ряде сфер, включая оборонную.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Зеленского.

"Важным итогом наших переговоров стала также финализация договоренностей по привлечению Франции к совместным проектам в Украине", - написал Зеленский.

Глава государства отметил, что речь идет о таких проектах:

  • поставка "Укрзализныце" 130 локомотивов компании Alstom;
  • поставка компанией Desautel 370 пожарно-спасательных машин для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС);
  • строительство патрульных катеров для Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ);
  • военно-техническое сотрудничество между государственным концерном "Укроборонпром" и французской компанией Thales.

Кроме того, "Укроборонпром" и французская сторона подписали специальное заявление о начале реформы оборонно-промышленного комплекса Украины.

Напомним, ранее стало известно, что Франция выделит Украине 1,2 млрд евро на проекты развития.

Отметим, Макрон прилетел в Украину с визитом после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, где они обсудили ситуацию вокруг границ Украины и безопасность в Европе. Подробно о результатах переговоров - в материале РБК-Украина.

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