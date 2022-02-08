Катера, локомотивы и пожарные машины: стали известны детали соглашений Украины и Франции

Фото: президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали соглашений, которые были подписаны во время визита французского лидера Эммануэля Макрона в Киев. Речь идет о совместных проектах в ряде сфер, включая оборонную.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Зеленского.

"Важным итогом наших переговоров стала также финализация договоренностей по привлечению Франции к совместным проектам в Украине", - написал Зеленский. Глава государства отметил, что речь идет о таких проектах: поставка "Укрзализныце" 130 локомотивов компании Alstom;

поставка компанией Desautel 370 пожарно-спасательных машин для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС);

строительство патрульных катеров для Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ);

военно-техническое сотрудничество между государственным концерном "Укроборонпром" и французской компанией Thales. Кроме того, "Укроборонпром" и французская сторона подписали специальное заявление о начале реформы оборонно-промышленного комплекса Украины.