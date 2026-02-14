RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Катер, радар и склад боеприпасов: Силы обороны поразили ряд объектов россиян

Иллюстративное фото: Силы обороны поразили ряд объектов россиян (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким важным военным объектам российских войск на временно оккупированных территориях, поразив технику, системы связи и инфраструктуру обеспечения противника

Поражены десантный катер и радиолокационная станция

По данным военных, 12 февраля в районе населенного пункта Новоозерное на временно оккупированной территории Крыма был поражен транспортно-десантный катер БК-16.

В тот же день в районе Гвардейского поражена радиолокационная станция РСП-10 противника.

Российский транспортно-десантный катер БК-16

БК-16 - это российский скоростной транспортно-десантный катер, предназначенный для перевозки морского десанта и проведения спецопераций. Катер разработан концерном "Калашников" и может транспортировать до 19 десантников вместе с экипажем.

Катер оснащается пулеметными установками, гранатометами или другим легким вооружением, что позволяет ему прикрывать высадку десанта и действовать в условиях боевых операций на море и в прибрежной зоне. Максимальная скорость БК-16 превышает 40 узлов (более 70 км/ч).

Удар по узлу связи и складу боеприпасов

Также 12 февраля в районе Приморска на временно оккупированной территории Запорожской области Силы обороны поразили узел связи российских войск.

Кроме того, 13 февраля в районе Новоэкономичного на временно оккупированной территории Донецкой области был поражен склад боеприпасов оккупантов.

Сейчас потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

 

Удары ВСУ по стратегическим объектам РФ

Напомним, 12 февраля украинские военные нанесли серии ударов по ключевым военным объектам на территории РФ. Среди целей были арсенал в Котлубане Волгоградской области и ракетный завод в Мичуринске.

Ранее, в ночь на 11 февраля, Силы обороны поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, а также ряд военных объектов противника на временно оккупированных территориях.

Еще перед этим ВСУ осуществили удары по военной инфраструктуре врага как на оккупированных территориях, так и в глубине России, в частности по пункту управления дронами подразделения центра "Рубикон".

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна в УкраинеВСУ