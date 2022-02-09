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Катастрофа МАУ: Україна готова судитися, але сподівається на зміну позиції Ірану

Автор: Сергей Новиков

Україна готова судитися з Іраном у справі про катастрофу літака "Міжнародних авіаліній України" в січні 2020 року. Але розраховує на те, що його позиція зміниться і розслідування буде відкритим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю першого заступника міністра закордонних справ Еміне Джапарової для "Укрінформу".

За її словами, на останньому раунді переговорів у червні 2021 року Іран повідомив те, що справу стосовно 10 підозрюваних у причетності до катастрофи МАУ вже передано до суду.

"При цьому іранська сторона офіційно не розкрила ані імен, ані посад, ані суті звинувачень. А це подальші двосторонні переговори з питань правового співробітництва взагалі позбавило будь-якого подальшого сенсу", - зазначила вона.

Українська сторона розглядає такі дії Тегерана як порушення зобов'язань за Чиказькою та Монреальською конвенціями.

"Власне, це і визначає нашу логіку дій на міжнародно-правовому треку. Однак, як я вже зазначала, станом на сьогоднішній день Іран вважає багатосторонній формат переговорів неприйнятним для себе... У разі необхідності ми готові звертатися до Міжнародного суду ООН. Однак сподіваємося, що Іран змінить свою позицію на більш конструктивну", - додала Джапарова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран ігнорує запити України і приховує інформацію про розслідування катастрофи МАУ.

Зазначимо, 8 січня 2020 року іранські військові збили український пасажирський літак у небі над Тегераном. За офіційною версією, це сталося через збій в роботі засобів протиповітряної оборони та помилку оператора. В результаті попадання двох ракет літак був повністю знищений. Жертвами стали 176 осіб.

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