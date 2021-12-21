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Катастрофа МАУ. Іран ігнорує запити України та приховує інформацію, - прокуратура

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Київ, Вівторок 21 грудня 2021 20:47
Катастрофа МАУ. Іран ігнорує запити України та приховує інформацію, - прокуратура Фото: Україна зробила заяву до роковин катастрофи МАУ (wing.com.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Іран продовжує ігнорувати запити української сторони про міжнародну правову допомогу в рамках розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ над Тегераном. Іранська сторона також приховує інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Як зазначили в прокуратурі, за два роки Україна відправила 26 міжнародних запитів до різних країн, водночас Іран продовжує фактично ігнорувати їх. А нещодавно Іран порушив домовленості, не виконавши обіцянку надати можливість ознайомитися українським прокурорам з матеріалами справи.

"Ретельно приховуються імена і посади обвинувачених осіб та дії, які інкримінуються кожному з них. Втім, я хочу запевнити, що ми рухаємося вперед у нашому кримінальному провадженні. І ми не єдині у цій боротьбі за справедливість", - заявив заступник генпрокурора Максим Якубовський.

8 січня 2020 року іранські військові збили український пасажирський літак компанії МАУ в небі над Тегераном. За офіційною версією Ірану, постріл стався через збій в роботі засобів протиповітряної оборони та помилку оператора. В результаті потрапляння двох ракет літак був повністю знищений. Жертвами стали 176 осіб.

Нагадаємо, до цього Координаційна група з відшкодування збитків за катастрофу МАУ заявляла про готовність розглянути інші способи впливу на Іран.

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Авиакатастрофа Міжнародні авіалінії України Іран Тегеран
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