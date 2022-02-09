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Катастрофа МАУ: Украина готова судиться, но надеется на смену позиции Ирана

Автор: Сергей Новиков

Украина готова судиться с Ираном в деле о катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года. Но рассчитывает на то, что его позиция изменится и расследование будет открытым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью первого замминистра иностранных дел Эмине Джапаровой для "Укринформа".

По ее словам, на последнем раунде переговоров в июне 2021 года Иран сообщил том, что дело в отношении 10 подозреваемых в причастности к катастрофе МАУ уже передано в суд.

"При этом иранская сторона официально не раскрыла ни имен, ни должностей, ни сути обвинений. А это дальнейшие двусторонние переговоры по вопросам правового сотрудничества вообще лишило какого-либо дальнейшего смысла", - отметила она.

Украинская сторон рассматривает такие действия Тегерана как нарушение обязательств по Чикагской и Монреальской конвенциям.

"Собственно, это и определяет нашу логику действий на международно-правовом треке. Однако, как я уже отмечала, по состоянию на сегодняшний день Иран считает многосторонний формат переговоров неприемлемым для себя... В случае необходимости мы готовы обращаться в Международный суд ООН. Однако надеемся, что Иран сменит свою позицию на более конструктивную", - добавила Джапарова.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран игнорирует запросы Украины и скрывает информацию о расследовании катастрофы МАУ.

Отметим, 8 января 2020 года иранские военные сбили украинский пассажирский самолет в небе над Тегераном. По официальной версии, это произошло из-за сбоя в работе средств противовоздушной обороны и ошибки оператора. В результате попадания двух ракет самолет был полностью уничтожен. Жертвами стали 176 человек.

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Международные авиалинии УкраиныМИД УкраиныИран