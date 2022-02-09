Катастрофа МАУ: Україна готова судитися, але сподівається на зміну позиції Ірану

Україна готова судитися з Іраном у справі про катастрофу літака "Міжнародних авіаліній України" в січні 2020 року. Але розраховує на те, що його позиція зміниться і розслідування буде відкритим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю першого заступника міністра закордонних справ Еміне Джапарової для "Укрінформу" .

За її словами, на останньому раунді переговорів у червні 2021 року Іран повідомив те, що справу стосовно 10 підозрюваних у причетності до катастрофи МАУ вже передано до суду.

"При цьому іранська сторона офіційно не розкрила ані імен, ані посад, ані суті звинувачень. А це подальші двосторонні переговори з питань правового співробітництва взагалі позбавило будь-якого подальшого сенсу", - зазначила вона.

Українська сторона розглядає такі дії Тегерана як порушення зобов'язань за Чиказькою та Монреальською конвенціями.

"Власне, це і визначає нашу логіку дій на міжнародно-правовому треку. Однак, як я вже зазначала, станом на сьогоднішній день Іран вважає багатосторонній формат переговорів неприйнятним для себе... У разі необхідності ми готові звертатися до Міжнародного суду ООН. Однак сподіваємося, що Іран змінить свою позицію на більш конструктивну", - додала Джапарова.