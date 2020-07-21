Катастрофа МАУ: переговори про компенсації можуть розпочатися цього тижня

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Іран цього тижня може відправити свою делегацію до України

Україна та Іран вже цього тижня можуть почати переговори про компенсації для родичів жертв катастрофи літака МАУ біля Тегерана. Київ чекає на підтвердження іранської сторони про візит делегації.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, вчора МЗС отримало інформацію про те, що іранська делегація готова прибути до України вже цього тижня для переговорів з приводу компенсацій.

"Ми давно наполягали на цьому, ми готові до цих переговорів. І розраховуємо, що вже сьогодні Іран офіційно підтвердить візит своїх представників, і цього тижня в Києві пройдуть такі переговори", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції успішно завантажили дані з "чорного ящика" збитого літака МАУ; у розшифровці бортових самописців приймають участь і українські фахівці.

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що "чорні ящики" в Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації Франції будуть швидко розшифровані, проте терміни залежать від технічного стану самописців.