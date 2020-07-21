ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Катастрофа МАУ: переговори про компенсації можуть розпочатися цього тижня

Київ, Вівторок 21 липня 2020 14:26
Катастрофа МАУ: переговори про компенсації можуть розпочатися цього тижня
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Іран цього тижня може відправити свою делегацію до України

Україна та Іран вже цього тижня можуть почати переговори про компенсації для родичів жертв катастрофи літака МАУ біля Тегерана. Київ чекає на підтвердження іранської сторони про візит делегації.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, вчора МЗС отримало інформацію про те, що іранська делегація готова прибути до України вже цього тижня для переговорів з приводу компенсацій.

"Ми давно наполягали на цьому, ми готові до цих переговорів. І розраховуємо, що вже сьогодні Іран офіційно підтвердить візит своїх представників, і цього тижня в Києві пройдуть такі переговори", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції успішно завантажили дані з "чорного ящика" збитого літака МАУ; у розшифровці бортових самописців приймають участь і українські фахівці.

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що "чорні ящики" в Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації Франції будуть швидко розшифровані, проте терміни залежать від технічного стану самописців.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниІранДмитро Кулеба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся