У Франції успішно завантажили дані з "чорного ящика" збитого літака МАУ

Фото: наслідки авіакатастрофи в Ірані (скрін відео youtube.com/MNS.GOV.UA)

Дані з бортового самописця передали в Бюро з розслідування авіаційних подій Ірану

Фахівці Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) Франції змогли успішно завантажити дані з "чорного ящика" збитого літака "Міжнародних авіаліній України". Дані було передано в Бюро з розслідування авіаційних подій Ірану.

Про це французьке бюро повідомило у своєму Twitter.

"Дані Боїнга 737 UR-PSR МАУ PS752 / дані CVR (мовного самописця - ред.), включаючи саму подію, були успішно завантажені BEA / Дані передані в AAIB (Бюро з розслідування авіаційних подій - ред.) Ірану", - йдеться в повідомленні.

@Boeing #737 UR-PSR @fly_uia #PS752 / CVR data - including the event itself - has been successfully downloaded by @BEA_Aero / Data transferred to Iran's AAIB / Communication on their behalf. pic.twitter.com/dr5zSFACrh — BEA (@BEA_Aero) July 20, 2020

Нагадаємо, в січні 2020 року літак МАУ був збитий іранськими військовими під час вильоту з Тегерана. В результаті події загинуло 176 осіб, серед них були і громадяни України - члени екіпажу.

Раніше Франція підтвердила отримання "чорних скриньок" літака МАУ від Ірану.

Крім того, президент Володимир Зеленський сподівається на швидку розшифровку "чорних ящиків" збитого літака МАУ.