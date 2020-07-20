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У Франції успішно завантажили дані з "чорного ящика" збитого літака МАУ

Понеділок 20 липня 2020 17:17
У Франції успішно завантажили дані з "чорного ящика" збитого літака МАУ
Фото: наслідки авіакатастрофи в Ірані (скрін відео youtube.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Лера Полищук

Дані з бортового самописця передали в Бюро з розслідування авіаційних подій Ірану

Фахівці Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) Франції змогли успішно завантажити дані з "чорного ящика" збитого літака "Міжнародних авіаліній України". Дані було передано в Бюро з розслідування авіаційних подій Ірану.

Про це французьке бюро повідомило у своєму Twitter.

"Дані Боїнга 737 UR-PSR МАУ PS752 / дані CVR (мовного самописця - ред.), включаючи саму подію, були успішно завантажені BEA / Дані передані в AAIB (Бюро з розслідування авіаційних подій - ред.) Ірану", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в січні 2020 року літак МАУ був збитий іранськими військовими під час вильоту з Тегерана. В результаті події загинуло 176 осіб, серед них були і громадяни України - члени екіпажу.

Раніше Франція підтвердила отримання "чорних скриньок" літака МАУ від Ірану.

Крім того, президент Володимир Зеленський сподівається на швидку розшифровку "чорних ящиків" збитого літака МАУ.

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