Катастрофа МАУ: переговоры о компенсациях могут начаться на этой неделе

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Иран на этой неделе может отправить свою делегацию в Украину

Украина и Иран уже на этой неделе могут начать переговоры о компенсациях для родственников жертв катастрофы самолета МАУ возле Тегерана. Киев ждет подтверждение иранской стороны о визите делегации.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, вчера МИД получил информацию о том, что иранская делегация готова прибыть в Украину уже на этой неделе для переговоров по поводу компенсаций.

"Мы давно настаивали на этом, мы готовы к этим переговорам. И рассчитываем, что уже сегодня Иран официально подтвердит визит своих представителей, и на этой неделе в Киеве пройдут такие переговоры", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции успешно загрузили данные с "черного ящика" сбитого самолета МАУ; в расшифровке бортовых самописцев принимают участие и украинские специалисты.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что "черные ящики" в Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции будут быстро расшифрованы, однако сроки зависят от технического состояния самописцев.