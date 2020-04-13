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Катастрофа МАУ в Ірані: аналіз бортових самописців відкладається через пандемію

Новини » Суспільство     13.04.2020 - 05:55
Катастрофа МАУ в Ірані: аналіз бортових самописців відкладається через пандемію
Фото: аварія літака МАУ у Тегерана (twitter.com / SZimpas)

Розшифровка має проходити в присутності кількох експертів

Через пандемію коронавірусу і карантинні обмеження розшифровка бортових самописців збитого в Ірані українського "Боїнга" компанії МАУ відкладається. Про це передає DW.

Наголошується, що таке рішення прийняла Канада та ще кілька країн, громадяни яких загинули в катастрофі. Прохання відкласти дослідження "чорних ящиків" направили в Тегеран, оскільки аналіз потрібно проводити в присутності експертів декількох країн.

Рада Канади з безпеки транспорту в неділю, 12 квітня, повідомила, що Іран кількома днями раніше зв'язався з зацікавленими сторонами, щоб дізнатися, коли в країну прибудуть фахівці, здатні допомогти розшифрувати дані самописців. Канада відповіла, що розшифровку варто відкласти до того моменту, коли карантинні обмеження будуть зняті.

Нагадаємо, 6 квітня член комісії іранського парламенту з питань законодавства і юстиції, депутат Хассан Норузі заявив, що іранські військові "домоглися гарних результатів", збивши цивільний авіалайнер.

Україна у відповідь заявила, що очікує від Ірану негайних пояснень, чому винних у січневій авіакатастрофі літака Міжнародних авіаліній України (МАУ) не заарештували.

Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував з Тегерана в Київ, розбився вранці 8 січня незабаром після вильоту з іранської столиці. Загинуло 176 людей. Корпус вартових ісламської революції взяв на себе відповідальність за знищення лайнера.

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