Катастрофа МАУ в Иране: анализ бортовых самописцев откладывается из-за пандемии

Фото: авария самолета МАУ у Тегерана (twitter.com / SZimpas)

Расшифровка должна проходить в присутствии нескольких экспертов

Из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране украинского "Боинга" компании МАУ откладывается. Об этом передает DW.

Отмечается, что такое решение приняла Канада и еще несколько стран, граждане которых погибли в катастрофе. Просьбу отложить исследование "черных ящиков" направили в Тегеран, поскольку анализ нужно проводить в присутствии экспертов нескольких стран.

Совет Канады по безопасности на транспорте в воскресенье, 12 апреля, сообщил, что Иран несколькими днями ранее связался с заинтересованными сторонами, чтобы узнать, когда в страну прибудут специалисты, способные помочь расшифровать данные самописцев. Канада ответила, что расшифровку стоит отложить до того момента, когда карантинные ограничения будут сняты.

Напомним, 6 апреля член комиссии иранского парламента по вопросам законодательства и юстиции, депутат Хассан Норузи заявил, что иранские военные добились "хороших результатов", сбив гражданский авиалайнер.

Украина в ответ заявила, что ожидает от Ирана немедленных объяснений, почему виновных в январской авиакатастрофе самолета Международных авиалиний Украины (МАУ) не арестовали.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Погибли 176 человек. Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера.