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Україна та Іран узгодили алгоритм взаємодії щодо збитого літака МАУ

Новини » Політика     23.03.2020 - 15:04
Україна та Іран узгодили алгоритм взаємодії щодо збитого літака МАУ
Фото: аварія літака МАУ біля Тегерана (twitter.com / SZimpas)

Заступник глави МЗС Єгор Божок зустрівся з послом Ірану в Україні Манучехром Мораді

Україна та Іран погодили подальший алгоритм взаємодії з метою встановлення причин катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" поблизу Тегерана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ.

Повідомляється, що такої домовленості було досягнуто під час зустрічі заступника глави МЗС Єгора Божка з послом Ірану в Україні Манучехром Мораді.

"Під час зустрічі обговорено питання, пов’язані з проведенням розслідування у справі збиття українського літака рейсу PS 752, зокрема, підтверджено необхідність здійснення невідкладного розшифрування чорних скриньок, а також узгоджено подальший алгоритм взаємодії з метою встановлення причин трагедії та притягнення винних до відповідальності", - йдеться у повідомленні

Крім того, сторони також обговорили питання співробітництва між країнами в умовах пандемії коронавірусу. Зокрема, сторони домовилися працювати над поверненням додому українських та іранських громадян, які наразі перебувають на території обох держав.

Нагадаємо, Україна досі не отримала чорних скриньок зі збиток\го літака МАУ в Ірані. Голова Управління з безпеки транспорту Канади Кеті Фокс заявила, що Іран не мав змоги раніше передати скриньки на розшифровку за кордон через складнощі із транспортуванням, пов’язані зі спалахом коронавірусу.

Також РБК-Україна повідомляло, що іранські лікарі кожні 10 хвилин фіксують нову смерть від коронавірусу.

МАУ виконає ще вісім рейсів для повернення українців з-за кордону В Ірані кожні 10 хвилин фіксують смерть від коронавірусу
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