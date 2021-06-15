Катастрофа МАУ: Іран виплатить компенсації родичам загиблих до рішення суду

Іран планує повністю виплатити компенсації сім'ям загиблих у катастрофі літака авіакомпанії МАУ біля Тегерана. Раніше іранська влада заявила про виплату кільком родичам по 150 тисяч доларів за загиблого.

Про це заявив представник Верховного Суду Ірану Голям Хосейн Ісмаїл, передає Tasnim News Agency .

"Буде виплачена 100% компенсація сім'ям жертв трагічної катастрофи українського літака", - сказав Ісмаїлі.

За його словами, ці виплати будуть проведені до винесення судом остаточного рішення. "Це являє собою позитивний крок", - додав він.

Представник суду зазначив, що в ході розслідування були докладно розглянуті всі аспекти справи про авіакатастрофу літака МАУ.