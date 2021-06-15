ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Катастрофа МАУ: Іран виплатить компенсації родичам загиблих до рішення суду

Новость на русском →
Тегеран, Вівторок 15 червня 2021 19:14
Катастрофа МАУ: Іран виплатить компенсації родичам загиблих до рішення суду Фото: Іран виплатить компенсації за катастрофу МАУ до суду (wikipedia.org by Mehr News Agency)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Іран планує повністю виплатити компенсації сім'ям загиблих у катастрофі літака авіакомпанії МАУ біля Тегерана. Раніше іранська влада заявила про виплату кільком родичам по 150 тисяч доларів за загиблого.

Про це заявив представник Верховного Суду Ірану Голям Хосейн Ісмаїл, передає Tasnim News Agency.

"Буде виплачена 100% компенсація сім'ям жертв трагічної катастрофи українського літака", - сказав Ісмаїлі.

За його словами, ці виплати будуть проведені до винесення судом остаточного рішення. "Це являє собою позитивний крок", - додав він.

Представник суду зазначив, що в ході розслідування були докладно розглянуті всі аспекти справи про авіакатастрофу літака МАУ.

Нагадаємо, раніше Іран заявив про готовність виплатити компенсації за катастрофу МАУ. Тоді в Тегерані повідомили, що розмір компенсації складе 150 тисяч доларів за кожного загиблого в катастрофі.

Однак в українському МЗС заявили, що Іран не може самостійно приймати рішення щодо суми компенсацій за катастрофу МАУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Міжнародні авіалінії України катастрофа Іран
NEWS
Нова хвиля COVID-19 може початися зі сходу України, - НАН
Нова хвиля COVID-19 може початися зі сходу України, - НАН
DAILY
Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю