Катастрофа МАУ: Иран выплатит компенсации родственникам погибших до решения суда
Иран планирует полностью выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе самолета авиакомпании МАУ возле Тегерана. Ранее иранские власти заявили о выплате нескольким родственникам по 150 тысяч долларов за погибшего.
Об этом заявил представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаил, передает Tasnim News Agency.
"Будет выплачена 100% компенсация семьям жертв трагической катастрофы украинского самолета", - сказал Исмаили.
По его словам, эти выплаты будут проведены до вынесения судом окончательного решения. "Это представляет собой позитивный шаг", - добавил он.
Представитель суда отметил, что в ходе расследования были обстоятельно рассмотрены все аспекты дела об авиакатастрофе самолета МАУ.
Напомним, ранее Иран заявил о готовности выплатить компенсации за катастрофу МАУ. Тогда в Тегеране сообщили, что размер компенсации составит 150 тысяч долларов за каждого погибшего в катастрофе.
Однако в украинском МИД заявили, что Иран не может самостоятельно принимать решения касательно суммы компенсаций за катастрофу МАУ.