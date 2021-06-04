Посольство Ірану оголосило про готовність Тегерана виплатити компенсації за катастрофу МАУ

Посольство Ірану в Україні заявили, що Тегеран згоден виплатити компенсацію всім сторонам, постраждалим в результаті катастрофи літака МАУ . Про механізм та шляхи отримання компенсації оголосять пізніше.

Про це йдеться у заяві на сайті іранського посольства .

"Уряд Ірану ... взяв на себе громадянську відповідальність за катастрофу та заявив про готовність виплатити компенсації всім родинам загиблих в однаковому обсязі, не дивлячись на громадянство, національність, місце проживання та стать загиблих", - заявили у посольстві.

Тегеран також згоден компенсувати шкоду авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", спричинену втратою цивільного літака, згідно з чинними законодавчими нормами.

"Механізм та шляхи отримання цих компенсацій буде повідомлено незабаром", - додали в дипломатичному представництві.