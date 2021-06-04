Посольство Ірану оголосило про готовність Тегерана виплатити компенсації за катастрофу МАУ
Посольство Ірану в Україні заявили, що Тегеран згоден виплатити компенсацію всім сторонам, постраждалим в результаті катастрофи літака МАУ. Про механізм та шляхи отримання компенсації оголосять пізніше.
"Уряд Ірану ... взяв на себе громадянську відповідальність за катастрофу та заявив про готовність виплатити компенсації всім родинам загиблих в однаковому обсязі, не дивлячись на громадянство, національність, місце проживання та стать загиблих", - заявили у посольстві.
Тегеран також згоден компенсувати шкоду авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", спричинену втратою цивільного літака, згідно з чинними законодавчими нормами.
"Механізм та шляхи отримання цих компенсацій буде повідомлено незабаром", - додали в дипломатичному представництві.
Нагадаємо, цього тижня в Києві пройшов черговий раунд переговорів з Іраном щодо компенсацій за катастрофу літака МАУ під Тегераном. За результатами переговорів Україна, Канада, Швеція та Британія висунули Ірану низку вимог.
Як відомо, іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За версією Тегерану, це сталося через помилку оператора ППО. Літак нібито був випадково визначено як "ворожу ціль". В результаті катастрофи загинули 176 людей.
Додамо, нещодавно правозахисники повідомили, що Іран нібито залякував родичів жертв катастрофи літака МАУ.