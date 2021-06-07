ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Катастрофа МАУ: Іран заявив про виплату компенсації деяким родичам загиблих

Новость на русском →
Київ, Понеділок 07 червня 2021 20:21
Катастрофа МАУ: Іран заявив про виплату компенсації деяким родичам загиблих Фото: Іран заявив про виплату компенсацій за катастрофу МАУ (wikipedia.org by Mehr News Agency)
Автор: Дмитро Левицький

Посольство Ірану в Україні заявило про початок виплати компенсацій родичам загиблих в катастрофі літака авіакомпанії МАУ біля Тегерану. Іран стверджує, що виплатив декільком родичам по 150 тисяч доларів за загиблого.

Про це йдеться на сторінці іранського посольства у Facebook.

"Уряд затвердив постанову, згідно з якою, за кожного з загиблих має бути виплачено 150 тисяч доларів родинам загиблих - як іноземним, так і іранським громадянам, згідно з нормами відносно права спадку. До цього часу дехто з родичів загиблих уже прибув та отримав компенсації", - заявили в дипломатичному представництві.

Іран також розкритикував Міжнародну групу з координації допомоги жертвам катастрофи МАУ, до якої входить Україна, за те, що вона нібито намагається політизувати питання виплати компенсацій.

Нагадаємо, минулого тижня Іран заявив про готовність виплатити компенсації за катастрофу МАУ. Тоді у Тегерані повідомили, що розмір компенсації становитиме 150 тисяч доларів за кожного загиблого в катастрофі.

Однак в українському МЗС заявили, що Іран не може самостійно ухвалювати рішення щодо суми компенсацій за катастрофу МАУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Міжнародні авіалінії України катастрофа Іран
NEWS
Байден запросив Зеленського відвідати США, - Білий дім
Байден запросив Зеленського відвідати США, - Білий дім
DAILY
Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС