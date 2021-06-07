Катастрофа МАУ: Іран заявив про виплату компенсації деяким родичам загиблих
Посольство Ірану в Україні заявило про початок виплати компенсацій родичам загиблих в катастрофі літака авіакомпанії МАУ біля Тегерану. Іран стверджує, що виплатив декільком родичам по 150 тисяч доларів за загиблого.
Про це йдеться на сторінці іранського посольства у Facebook.
"Уряд затвердив постанову, згідно з якою, за кожного з загиблих має бути виплачено 150 тисяч доларів родинам загиблих - як іноземним, так і іранським громадянам, згідно з нормами відносно права спадку. До цього часу дехто з родичів загиблих уже прибув та отримав компенсації", - заявили в дипломатичному представництві.
Іран також розкритикував Міжнародну групу з координації допомоги жертвам катастрофи МАУ, до якої входить Україна, за те, що вона нібито намагається політизувати питання виплати компенсацій.
Нагадаємо, минулого тижня Іран заявив про готовність виплатити компенсації за катастрофу МАУ. Тоді у Тегерані повідомили, що розмір компенсації становитиме 150 тисяч доларів за кожного загиблого в катастрофі.
Однак в українському МЗС заявили, що Іран не може самостійно ухвалювати рішення щодо суми компенсацій за катастрофу МАУ.