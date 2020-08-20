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Катарська компанія отримала в концесію зерновий порт у Миколаєві

Київ, Четвер 20 серпня 2020 14:20
Катарська компанія отримала в концесію зерновий порт у Миколаєві
Фото: порт Ольвія (mtu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Порт "Ольвія" став другим портом, який українська влада передала в концесію

Спеціалізований порт "Ольвія" у Миколаєві передано в концесію на 35 років. Концесіонером стала катарська компанія QTerminals, яка управляє найбільшим торговим портом Катару - Хамад.

Про це міністр інфраструктури Владіслав Криклій написав у Telegram-каналі.

Як зазначив міністр, за умовами концесії всього за 35 років концесії повинно бути залучено до 17,3 млрд грн інвестицій.

За його даними, це перша пряма катарська інвестиція та одна з найбільших прямих іноземних інвестицій у портову галузь України за всю історію незалежності.

Криклій навів головні умови договору:

  • Щорічний концесійний платіж становитиме щонайменше 80 млн грн.
  • Концесіонер має забезпечити мінімальний обсяг перевалки вантажів не менше 2,55 млн тонн на рік
  • Близько 80 млн грн буде спрямовано на покращення інфраструктури Миколаєва.
  • Планується будівництво нових об’єктів нерухомості на території підприємства - зернового терміналу/універсального перевантажувального комплексу.
  • Впродовж перших 6 років концесіонер гарантує зайнятість трудовому колективу та належний рівень зарплати.

Криклій також повідомив, що сьогодні оголошено старт концесійного проекту в порту Чорноморська і вже розпочато конкурс на відбір консультантів для підготовки ТЕО та тендерної документації.

Спеціалізований морський порт "Ольвія" розташований в Миколаївській області на лівому березі Бузько-Дніпровського лиману на північному узбережжі Чорного моря. Порт "Ольвія" перевантажує різноманітні вантажі, але в основному зосереджуються на зернових та будівельних матеріалах, на які припадає 80% загального обсягу перероблених вантажів.

Нагадаємо, 26 червня в концесію передали перший порт в Україні - морський торговий порт в Херсоні.

Зазначимо, Україна встановила рекорд з експорту зерна.

За результатами 2019/2020 маркетингового року на зовнішні ринки поставлено рекордні 57,2 млн тонн зернових, зернобобових та борошна. Це на 6,8 млн тонн більше ніж у минулому маркетинговому році, коли експорт склав 50,4 млн тонн.

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