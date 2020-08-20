Катарская компания получила в концессию зерновой порт в Николаеве

Фото: порт Ольвия (mtu.gov.ua)

Порт "Ольвия" стал вторым портом, который украинская власть передала в концессию

Специализированный порт "Ольвия" в Николаеве передан в концессию на 35 лет. Концессионером стала катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара - Хамад.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал Telegram-канале.

Как отметил министр, по условиям концессии за 35 лет концессии должно быть привлечено до 17,3 млрд грн инвестиций.

По его данным, это первая прямая катарская инвестиция и одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости.

Криклий привел главные условия договора:

Ежегодный концессионный платеж составит минимум 80 млн грн.

Концессионер должен обеспечить минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год.

Около 80 млн грн будет направлено на улучшение инфраструктуры Николаева.

Планируется строительство новых объектов недвижимости на территории предприятия - зернового терминала/универсального перегрузочного комплекса.

В течение первых 6 лет концессионер гарантирует занятость трудовому коллективу и должный уровень зарплаты.

Криклий также сообщил, что сегодня объявлен старт концессионного проекта в порту Черноморска и уже начат конкурс на отбор консультантов для подготовки ТЭО и тендерной документации.

Специализированный морской порт "Ольвия" расположен в Николаевской области на левом берегу Бугско-Днепровского лимана. Порт "Ольвия" перегружает разнообразные грузы, но в основном сосредотачиваются на зерновых и строительных материалах, на которые приходится 80% общего объема переработанных грузов.

Напомним, 26 июня в концессию передали первый порт в Украине - морской торговый порт в Херсоне.

Отметим, что Украина установила рекорд по экспорту зерна.

По результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки поставлено рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки. Это на 6,8 млн тонн больше чем в прошлом маркетинговом году, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.