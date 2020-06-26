Україна передала в концесію перший порт

Фото: Херсонський порт (wikipedia.org by Marion Golsteijn)

Концесіонера зобов'язали проінвестувати порт на 300 млн гривень

Сьогодні, 26 червня, в концесію передали морський торговий порт в Херсоні. Компанії-концесіонера зобов'язали інвестувати сотні мільйонів гривень, відремонтувати дороги та вкластися в місцеву інфраструктуру.

Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За його словами, сьогодні було укладено перший договір про концесію українського порту.

"Сьогодні у присутності президента передано в концесію перший масштабний об'єкт в Україні - Херсонський морський торговельний порт", - йдеться в повідомленні.

За його словами, компанія-концесіонер ТОВ "Рісоіл-Херсон" інвестує в розвиток порту близько 300 млн гривень. Ще понад 18 млн гривень буде вкладено в місцеву інфраструктуру. Концесія укладена на 30 років, уже у 2030 році компанія повинна довести обсяги перевалки вантажів порту на рівні не менше 1,36 млн тонн.

Крім того, компанія профінансує ремонт дороги на шляху до порту і новий майданчик стоянки вантажівок на в'їзді в Херсон.

"Концесія порту Ольвія буде підписана найближчим часом, порт Чорноморськ - наступний концесійний проект", - додав Криклій.

Нагадаємо, Верховний суд розблокував концесію Херсонського порту тільки в середині травня; концесію блокували кілька місяців, оскарживши результати конкурсу.

У лютому 2020 року Антимонопольний комітет також схвалив передачу Миколаївського порту в концесію.

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Автор: РБК-Україна