Україна встановила рекорд з експорту зерна

Минулорічний рекорд перевершений на 13,5%
За результатами 2019/2020 маркетингового року на зовнішні ринки поставлено рекордні 57,2 млн тонн зернових, зернобобових та борошна. Це на 6,8 млн тонн більше ніж минулого маркетингового року, коли експорт склав 50,4 млн тонн.
Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки з посиланням на дані Держмитслужби.
Як зазначається в повідомленні, всього зернових і зернобобових експортовано 56,7 млн тонн, з яких:
Всього борошна експортовано 334,2 тисяч тонн, з яких:
Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України, всього в 2019 році було зібрано 75,08 млн тонн зерна з площі 15,28 млн га, що на 7,2% більше, ніж у 2018 році (70,06 млн тонн).
Відзначимо, за даними Державної статистики, у 2018 році в Україні був зібраний рекордний урожай зернових і зернобобових культур - 70,06 млн тонн.ці