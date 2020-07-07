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Україна встановила рекорд з експорту зерна

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 17:27
Україна встановила рекорд з експорту зерна
Фото: Експорт зерна (cfts.org.ua)
Автор: Олександр Білоус

Минулорічний рекорд перевершений на 13,5%

За результатами 2019/2020 маркетингового року на зовнішні ринки поставлено рекордні 57,2 млн тонн зернових, зернобобових та борошна. Це на 6,8 млн тонн більше ніж минулого маркетингового року, коли експорт склав 50,4 млн тонн.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки з посиланням на дані Держмитслужби.

Як зазначається в повідомленні, всього зернових і зернобобових експортовано 56,7 млн тонн, з яких:

  • пшениця і суміш пшениці та жита - 20,5 млн тонн;
  • ячмінь - 5,08 млн тонн;
  • жито - 8,2 тисяч тонн;
  • кукурудза - 30,3 млн тонн;
  • інші зернові та зернобобові - 791 тисяч тонн.

Всього борошна експортовано 334,2 тисяч тонн, з яких:

  • борошно пшеничне або суміші пшениці та жита (меслину) - 331,7 тисяч тонн;
  • борошно інших зернових культур - 2,5 тисяч тонн.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України, всього в 2019 році було зібрано 75,08 млн тонн зерна з площі 15,28 млн га, що на 7,2% більше, ніж у 2018 році (70,06 млн тонн).

Відзначимо, за даними Державної статистики, у 2018 році в Україні був зібраний рекордний урожай зернових і зернобобових культур - 70,06 млн тонн.ці

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