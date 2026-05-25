Посол ЕС ответила на угрозы РФ в отношении Киева

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отреагировала на угрозы РФ ударами по Киеву и подчеркнула, что не поддастся давлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в Facebook .

Матернова подчеркнула, что Евросоюз продолжит работу в Киеве и не собирается поддаваться давлению Кремля.

"Мы никуда не поедем", - заявила дипломат.

Она также назвала заявления МИД России "шедевром лицемерия", вспомнив о постоянных атаках РФ по гражданской инфраструктуре Украины.

По словам Матерновой, Москва пытается спровоцировать панику, изолировать Украину и напугать международные организации и дипломатов. В то же время в ЕС убеждены, что такие угрозы свидетельствуют не о силе Кремля, а о его слабости.

"Чем агрессивнее становится Кремль, тем очевиднее, что режим Путина понимает: он не способен сломать ни Украину, ни поддержку партнеров", - отметила посол ЕС.

Матернова подчеркнула, что Евросоюз будет оставаться рядом с Украиной, несмотря на российское давление и угрозы.

"Киев стоит. Украина стоит. И мы стоим рядом с ними", - заявила она.