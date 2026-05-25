Посол ЕС ответила на угрозы РФ в отношении Киева
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отреагировала на угрозы РФ ударами по Киеву и подчеркнула, что не поддастся давлению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в Facebook.
Матернова подчеркнула, что Евросоюз продолжит работу в Киеве и не собирается поддаваться давлению Кремля.
"Мы никуда не поедем", - заявила дипломат.
Она также назвала заявления МИД России "шедевром лицемерия", вспомнив о постоянных атаках РФ по гражданской инфраструктуре Украины.
По словам Матерновой, Москва пытается спровоцировать панику, изолировать Украину и напугать международные организации и дипломатов. В то же время в ЕС убеждены, что такие угрозы свидетельствуют не о силе Кремля, а о его слабости.
"Чем агрессивнее становится Кремль, тем очевиднее, что режим Путина понимает: он не способен сломать ни Украину, ни поддержку партнеров", - отметила посол ЕС.
Матернова подчеркнула, что Евросоюз будет оставаться рядом с Украиной, несмотря на российское давление и угрозы.
"Киев стоит. Украина стоит. И мы стоим рядом с ними", - заявила она.
Напомним, российский МИД официально пригрозил новыми ударами по Киеву. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров даже озвучил эти угрозы в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио.
РБК-Украина расспросило руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, что значат такие угрозы РФ. По его словам, есть три причины для таких заявлений Москвы. Среди них - отсутствием стратегических успехов россиян на фронте.
На угрозы РФ отреагировали и в украинском МИДе. Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал мир к пропорциональной и сильной реакции на них